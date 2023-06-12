Merkez Bankası Başkanı Erkan finans tekeli Marsh McLennan’dan günler sonra istifa etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan bu görev için yaşadığı ve çalıştığı ABD'den döndü ve görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

Erkan'ın 2022’den bu yana Yönetim Kurulu üyesi olduğu küresel finans danışmanlık tekellerinden Marsh McLennan’daki görevinden istifa edip etmediği sorusu gündeme geldi. Atama kararının adından şirketin internet sitesinde Erkan'ın yönetim kurulu üyesi olarak görünmesi dikkat çekmişti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Erkan, Marsh McLennan'ın yönetim kurulundaki görevinden istifa etti.

Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu Başkanı Edward Hanway, Erkan'ın görevden ayrılmasına dair yaptığı açıklamada "Marsh McLennan'daki hizmetleri ve Yönetim Kurulu'ndaki deneyimi ile kurumumuza katkı sağlayan Erkan'a teşekkürlerimizi sunuyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.