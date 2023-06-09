Merkez Bankası'nın başına geçen Erkan hakkında çarpıcı iddia: ABD'de toplu dava açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na dün atanan Hafize Gaye Erkan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu San Francisco merkezli First Republic Bank’ın müşterileri tarafından "bankacılık yasalarını ihlal etmek" ve "yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek" suçlamasıyla toplu dava açıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiayı Hürriyet ABD Temsilcisi Razi Canikligil, Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı."

Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı. pic.twitter.com/ryY5AOFc2S — Razi Canikligil (@canikligil) June 9, 2023

Cumhuriyet'in aktardığına göre Reuters'ın konuyla ilgili 25 Nisan'da yayımladığı haberde, San Francisco Federal Mahkemesi'nde görülen davada, First Republic ve denetçisi KPMG'nin, "bankanın bilançosu ile likiditesini yanlış beyan etmek"le suçlandığı ifade ediliyor.

First Republic'in Genel Müdürü Michael Roffler'in de sanıklar arasında yer aldığı toplu davaya yönelik açılan "First Republic Bank Class Action Lawsuit" başlıklı sayfada, davacı olmak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Haziran olduğu belirtiliyor.