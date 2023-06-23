Merkez Bankası Başkanı Erkan, bankaların yöneticileriyle toplantıda

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan dün Para Politikası Kurulu'nun faiz artışı kararının ardından bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya geldi.
19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirmesi beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılmak üzere bugüne ertelenmişti.
DHA'nın haberine göre Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.
Erkan’ın toplantıda "bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini" dinleyeceği öğrenildi.