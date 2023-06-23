Merkez Bankası Başkanı banka yöneticileriyle görüşecek

Faizde 27 ay sonra gelen artış kararının ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak.

Erkan, toplantıda bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından kabinede değişikliğe giden AKP iktidarı, Merkez Bankası Başkanlığı’nda da Şahap Kavcıoğlu’nu görevden alıp Hafize Gaye Erkan'ı göreve getirdi. Görev değişiminin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası PPK, 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırdı.