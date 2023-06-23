Faiz artırımı sonrası dövizde rekor: Dolar 25 lirayı aştı, avro 28 liraya dayandı

Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarmasının ardından döviz kuru aniden ciddi yükselişe geçti.

Seçimlerin ardından sırayla 21, 22 ve 23 sınırlarını aşan dolar/TL, dün ilk kez 24 lirayı aşarken, bugün de tarihinde ilk kez 25 lirayı aştı ve 25,48 seviyesini gördü.

Faiz kararının ardından dün ilk kez 27 lirayı geçen aşan avro/TL ise, bugün yine yükseliş eğilimini sürdürerek, 27,88 seviyesini gördü ve bir kez daha tarihi zirvesini yeniledi.