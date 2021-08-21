Merkel'in Moskova ziyareti sırasında ABD'den Kuzey Akım-2'ye yeni yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2 boru hattı yapımına dahli olan 2 Rus vatandaşı ile bir Rus gemisine karşı yaptırım kararı alındığını belirtti.

ABD Kongresi'ne sunulan raporda, “Kuzey Akım-2 boru hattı yapımına katılan bir Rus gemisi ve iki Rus vatandaşın adlarının sıralandığı”nı açıklayan Blinken “Raporda isimleri belirtilen şahıslar yaptırımlara maruz kalacak” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre’ye mektupta "Rusya’nın enerji kaynaklarının ihracatı için kullandığı belli boru hatlarına yönelik ek tedbirlerin uygulanması kararının alındığını bildiriyorum” ifadesine yer verildi.

Mektupta kararın “Avrupa’nın enerji kaynakları üzerindeki Rus etkisini genişlettiği, Avrupa’nın enerji güvenliğini zayıflattığı ve böylelikle ABD’nin ulusal güvenliği, uluslararası ilişkileri ve ekonomisi için tehdit oluşturduğu" iddia edilen boru hattı projelerini hedef aldığı kaydedildi.

ABD'nin bu kararı dün Moskova'da Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 3 saatlik görüşmenin ardından açıklandı. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının sadece 15 kilometrelik kısmının kaldığını söylemiş ve “Artık bitmiş sayabiliriz” demişti.