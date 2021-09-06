Merkel: Taliban'la tahliyeler konusunda müzakere edeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Almanya için çalışmış olan insanları ülke dışına getirmeyi sürdürme ve emniyete alma konusunda Taliban ile konuşmak zorundayız" dedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Merkel Hagen kentinde yaptığı açıklamada kalkınma örgütlerinde çalışan ve artık kendilerini Afganistan'da güvende hissetmeyen insanların ülkenin dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. Merkel ağustos ayı sonunda yaptığı hükümet açıklamasında da Almanya'nın Taliban ile müzakere edeceğini ifade etmişti.

Merkel, kuraklık ve açlık sorunu ile boğuşan Afganistan'da uluslararası yardım örgütlerinin insani durumun iyileştirilmesi için çalışmalarına devam edebilmesi gerektiğini belirtti. Almanya Başbakanı başkent Kabil'deki havalimanının tekrar faaliyete geçmesini de "iyi bir işaret" olarak değerlendirdi.

Taliban: Merkel'in ziyaretinden memnuniyet duyarız

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Merkel'in Afganistan'a yapacağı bir ziyaretten memnuniyet duyacaklarını söyledi. Bild'e bir açıklama yapan Mücahid "Angela Merkel candan bir biçimde karşılanacaktır" diye konuştu.

Alman hükümetinden Afganistan'a mali desteğini sürdürmesini isteyen Mücahid "Almanya'nın insani alanda destek vermesini ve Alman hükümetinin yapabildiği sürece yardımlarda bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Mücahid Afganistan'ın sağlık, eğitim ve altyapıda desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek Alman hükümetinin girişimcilerin Afganistan'da yatırımlarda bulunması konusunda da cesaretlendirebileceğini söyledi.

Almanya'daki Afgan sığınmacılara dönme çağrısı yapan Mücahid "Başta Almanya olmak üzere yurtdışında sığınmacı olarak bulunan tüm Afganların ülkelerine geri dönmesini istiyoruz" dedi.