Taliban Sözcüsü: Pençşir'in kontrolünü ele geçirdik

Taliban sözcüsü, ülkede ele geçirilemeyen tek vilayet olan Pençşir'in kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

Sözcü, "Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik" dedi.

Pençşir Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud'un Taliban'a karşı üslendiği bölgeydi. Eski Cumhurbaşkanı Eşret Gani'nin yardımcısı Emrullah Salih'in de Penşir'de olduğu belirtilmişti.

Taliban'a direnen Ulusal Direniş Cephesi ise bunu yalanladı. Cephenin sözcülerinden Ali Maysam BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, Taliban Pençşir'i ele geçirmedi" dedi.

Taliban'ın zafer ilanı, Pençşir'deki Ulusal Direniş Cephesi güçlerinin lideri Ahmed Mesud'un "Taliban ile barış görüşmelerine açık olduklarını" söylemesinden saatler sonra geldi.

Bölgedeki direnişe liderlik eden aşiret reisi Ahmed Mesud, dini önderler tarafından masaya konan bir müzakere planını desteklediğini dile getirerek, Taliban'a saldırılarını durdurma çağrısı yapmıştı.

Ulusal Direniş Cephesi: Pençşir'de savaş sürüyor

Öte yandan, Pençşir'deki Ulusal Direniş Cephesi, Taliban'ın vilayeti ele geçirdiğine ilişkin açıklamasını yalanlayarak, bölgede savaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Ulusal Direniş Cephesi, "Taliban'ın Pençşir'i ele geçirdiğine dönük açıklaması doğru değil. Direniş Cephesi güçleri, savaşı sürdürmek için vadideki tüm stratejik pozisyonlarda varlığını sürdürüyor. Afgan halkına temin ederiz ki, adalet ve özgürlük galip gelene dek Taliban ve ortaklarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.