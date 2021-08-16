Merkel: Afganistan'da başarısız olduk

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesini "acı, dramatik ve berbat" bir gelişme olarak niteledi.

Merkel kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada 20 yıldır Afganistan'da uluslararası misyonun "terörle mücadele" için bulunduğunun savunarak, çabalarında başarısız olduklarını söyledi.

Merkel Taliban'ın "nefes kesici bir hızla" ülkede kontrolü ele geçirdiğini belirterek bunun özellikle "liberal toplumu destekleyen milyonlarca Afgan için" acı bir gelişme olduğunu söyledi.

Afganistan'daki gelişmelerin aynı zamanda "20 yıldır ABD ve NATO liderliğinde terörizme karşı mücadele eden Almanya ve diğer müttefik ülkeler için de" acı bir gelişme olduğunu kaydeden Merkel ülkede ölen 59 Alman askerini ve yaralanan askeri andı.

Batının gelecekteki askeri planları için Afganistan'da yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini ifade eden Merkel ayrıca Pakistan gibi komşu ülkelere mülteciler konusunda destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Merkel Almanya'ya tahliyelerde önceliklerinin ülkeye yardım eden Afganlar olduğunu dile getirdi.

Kabil'deki havalimanında durumun çok gergin olduğunu belirten Merkel, tahliye için gönderilen A-400 tipi uçağın havalimanına inebilmesini umduklarını kaydetti.

Merkel Afganistan'daki gelişmeler konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakın temasta olduğunu söyledi.