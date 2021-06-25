Merkel açıkladı: Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasının uzatılması için 3 milyar avro verilecek

Brüksel'de yapılan AB Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasına ilişkin yeni bir raporu kabul ettiklerini duyurdu.

DW Türkçe'nin haberine göre, gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bugün Türkiye ile ilişkiler konusunda kapsamlı bir tartışma yürüttük. Komisyon bize burada mülteci anlaşmasını ne şekilde uzatabileceğimiz konusunda bir rapor sundu. Bunlar şimdi resmen onaylanacak. Biz bu raporu kabul ettik. 3 milyarlık ek bir kaynak aktarımı söz konusu" ifadesini kullandı.

Merkel ayrıca, Türkiye ile ilgili olarak Gümrük Birliği çalışmalarına da devam edileceğini ve bunun karşılığında da Türkiye'den yapıcı tutumuna devam etmesini istediklerini dile getirerek, "Şu an Akdeniz'deki ilişkilerde de bir iyileşmenin olduğunu görüyoruz" dedi.

Sığınmacıların Avrupa'ya gidişini engellemek için Türkiye'ye 6 milyar avro

AB ile Türkiye arasında 2016 varılan mutabakat gereği, Türkiye'de yaşayan 3,7 milyon Suriyeli sığınmacının "bakımına harcanmak" üzere geçen beş yıllık süre zarfında AB tarafından 6 milyar avro maddi kaynak aktarıldı. AKP iktidarı ise uzun süredir Brüksel'den yeni bir kaynağın karara bağlanıp Türkiye'ye gönderilmesini talep ediyor.

Birlik, Türkiye'ye sunduğu maddi desteğin karşılığında Yunan Adaları'na ulaşan sığınmacıların Türiye'ye geri alınmasını talep etmiş, Türkiye de bunu kabul etmişti.

Sığınmacıların Avrupa'ya geçişini önlemek adına ödenen bu ücret, "bakıma harcanan para" olarak duyurulmaya devam ediyor.