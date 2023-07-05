Merdan Yanardağ’ın hukuka aykırı tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
TELE1'in haberine göre, mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği neden ise ‘kaçma şüphesi’ oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz 'kaçma şüphesi var' denilerek reddedildi
Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz 'kaçma şüphesi' iddiasıyla reddedildi.
Haber Merkezi
Merdan Yanardağ’ın hukuka aykırı tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
TELE1'in haberine göre, mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği neden ise ‘kaçma şüphesi’ oldu.