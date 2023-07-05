Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz 'kaçma şüphesi var' denilerek reddedildi

Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz 'kaçma şüphesi' iddiasıyla reddedildi.

Haber Merkezi

Merdan Yanardağ’ın hukuka aykırı tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

TELE1'in haberine göre, mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği neden ise ‘kaçma şüphesi’ oldu.

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