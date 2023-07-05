Memurun ve emeklinin alacağı 'enflasyon farkı' belli oldu, maaş da netleşiyor

TÜİK'in açıkladığı son resmi veri sonrası 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.

Emekli ve memurlara enflasyon farkı dışında "refah payı" oranı da eklenecek.

Memur maaşı için en düşük maaş net 22 bin liraya çıkarılacak. AKP'ye yakın isimler A Haber'de yaptıkları açıklamada zam oranının yüzde 25'e çıkarlacağını, bunun üzerine de 7-8 bin bandında seyyanen zam yapılacağını duyurmuştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zam alacakken, bu orana da ek yapılması bekleniyor.