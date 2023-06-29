'Merdan Yanardağ’ın tutuklanması medyayı terbiye etme sürecidir'

CHP Bursa İl Örgütü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Törende konuşan CHP Parti Meclisi üyesi Orhan Sarıbal, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına değinerek, "Merdan Yanardağ’ın içeri atılması, hapse atılması, tutuklanması, iktidarın tekrar hem basını hem medyayı hem basın yayın organlarını terbiye etme sürecidir. Yüzde 80, yüzde 90 basını kuşatma altına almış olan iktidar doymamaktadır. Yüzde 100’üne sahip olma çabası içerisindedir. Farkındayız. Eğer o sözü, o tür güzellemeleri veya buna benzer bir algıyı, iktidar yanlıları, iktidar ortakları yapsa ödüllendirilir. Dolayısıyla ortada Merdan Yanardağ’ın cezaevinde olma süreci iktidarın siyaseten ne yazık ki ama ne yazık ki yargıyı vesayet aracına dönüştürmesindendir" ifadelerini kullandı.