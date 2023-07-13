Merdan Yanardağ'ın tahliyesi için başvuru yapıldı

Gazeteci Merdan Yanardağ, genel yayın yönetmeni olduğu TELE1 kanalındaki açıklamaları sonrası AKP ve İYİP'liler tarafından hedef gösterilmiş, sonrasında da hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. 16 gündür tutuklu bulunan Yanardağ için tahliye başvurusu yapıldı.

Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede “terör örgütü propagandası yapma” ve “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

TELE1'in aktardığına göre; iddianamenin hazırlanmasının ardından Yanardağ’ın avukatları 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulundu.