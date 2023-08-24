Merdan Yanardağ'dan kendisini icraya veren Sezen Aksu'ya: İstediği para hücremden çıkmaz

Tutuklu gazeteci ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Sezen Aksu merak etmesin haciz yoluyla istediği parayı öderim. O da bir yerlere ‘bağış’ gösterisi yapabilir. Geriye de bugünkü cehennemin yolunu döşeyenlerden Sezen Aksu’nun utancı kalır” dedi.

“Terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla 59 gündür Silivri Cezaevi’ndeki tutuklu olan Merdan Yanardağ, Sezen Aksu'ya cevap verdi.

2010’daki "Yetmez ama evet" kampanyasına katılan Aksu, Yanardağ’ı kendisine ‘Yetmez ama evetçi’ dediği için cezaevindeyken icraya vermişti.

Yanardağ'ın mesajı, sosyal medya hesabından yayınlandı.

Aksu’nun istediği 60 bin lirayı ödeyeceğini söyleyen Yanardağ, “O da bir yerlere ‘bağış’ gösterisi yapabilir. Geriye de bugünkü cehennemin yolunu döşeyenlerden Sezen Aksu’nun utancı kalır” dedi. Yanardağ, mesajında şunları kaydetti:

“AKP iktidarına 'Yetmez ama evet' dediği, iki yüzlü 'açılım' siyasetine destek verdiği için eleştirdiğim Sezen Aksu, güya hakaret gerekçesiyle beni mahkemeye vermiş. Nasıl olduysa 30 bin lira (faizi ve av. parasıyla 60 bin) tazminat kazanmış. Haciz işlemi başlatmış. Kutluyorum!"

‘İki cihanda' da yakasında olacak ellerimiz’

Düşünce ve ifade özgürlüğümü kullanarak gazetecilik yaptığım için şimdi Sezen Aksu’nun destek verdiği AKP’nin cezaevinde tutukluyum. Odama/hücreme bakıyorum, Aksu’nun istediği para buradan çıkmaz. Boşa haciz getirmesin.

Tele1’e gidebilir belki, ama oradan da çıkmaz. Tele1 ticari bir kuruluş değil, bir sosyal sorumluluk girişimidir. Şu anda RTÜK’ün verdiği cezaları ödemeye çalışıyor. Yani elinin boş dönme ihtimali yüksek. Ayrıca orada da kişisel bir mülküm yok.

Ancak, Sezen Aksu merak etmesin haciz yoluyla istediği parayı öderim. O da bir yerlere 'bağış' gösterisi yapabilir. Geriye de bugünkü cehennemin yolunu döşeyenlerden Sezen Aksu’nun utancı kalır. Bir de, 'iki cihanda' da yakasında olacak ellerimiz…

Sezen Aksu, 2010’da AKP iktidarına 'Hayır' diyenler için 'İki cihanda lekeliler' demişti. Su içtiği kuyuya tükürerek şöhretini borçlu olduğu insanlara hakaret eden kendisiydi. Yapacağı şey basit bir özür dilemekti, yapmadı. Sezen Aksu’yu utancıyla baş başa bırakıyorum.”