Eğitim Bakanı Tekin'e göre Ensarcı isim 'en güvendikleri' arkadaşlarıymış!

Ensar Vakfı’nda çocukları istismar eden "sorumlu olan bir öğretmen" ile fotoğraflar çektiren dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına tepkiler devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Öğretmenler Odası Buluşmaları” kapsamında ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle bir araya geldi.

Tekin burada yaptığı konuşmada, 2016 yılında Karaman’da 45 erkek çocuğun tecavüze uğraması skandalıyla ilgili hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun tüm itirazlara rağmen Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına değindi. Sultanoğlu’na sahip çıkan Tekin, “Çok güvendiğimiz arkadaşlardan biri” dedi. AA'nın aktardığına göre Tekin şöyle konuştu:

“Kamuoyunda yapılan eleştirileri realiteden uzak, Bakanlıkla herhangi bir diyalog içerisine girilmeden yapılmış, tamamen siyasi polemik konusu açıklamalar olarak görüyorum. Bizler, herhangi bir ile Milli Eğitim İl Müdürü atarken, yönetici atarken, önce ilin ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz. Biz şunu gördük, Şanlıurfa'da çok ciddi bir derslik ihtiyacı var. Dolayısıyla bu ihtiyacı giderebilecek şekilde yatırım, inşaat, arsa üretme ve bu süreci Bakanlıkla koordineli bir biçimde yakından takip etmek konusunda en çok güvendiğimiz arkadaşlardan bir tanesini de Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirdik. Bu atamayı yaparken tamamen Şanlıurfa'nın ihtiyaçlarını düşündük.”