Merdan Yanardağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası: 'Bu bir ideolojik suç üretimi'

TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya avukatıyla katılan Yanardağ, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasını reddetti.

TELE 1'de yayımlanan habere göre Yanardağ, BirGün'de yayımlanan ve söz konusu davaya konu olan yazısının akademik derinliği olan bir inceleme yazısı olduğunu, bilimsel literatür ve bilimsel kavramlar kullanılarak kaleme alındığını söyledi. Yanardağ, yazıda ‘hakaret’ içeren herhangi bir kelime kullanmadığını belirtti.

'İdeolojik suç üretimi'

Yanardağ, hakkında açılan davaya ilişkin, “Bu bir ideolojik suç üretimi, kendileri hakaret etti. Cumhurbaşkanı aynı zamanda siyasi parti lideri” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

Erdoğan hedef göstermişti

Geçtiğimiz yılın eylül ayında basın mensuplarına konuşan Erdoğan, Yanardağ'ı hedef göstererek, “Bir de Merdan Yanardağ diye birisi var. O da Osmanlı hakkında ahlaksız ifadeler kullanıyor, hakaretler ediyor. Bu ifadeleri kesinlikle nefret suçuna da girer. Tabii bunların üzerine gitmemiz lazım. Yani bu meydan o kadar boş değil. Bunu bilmeleri gerekecek. Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım” demişti.