Fahrettin Altun'dan 'medya etiği' seçmeleri: Haber doğru değilse haber değildir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Medya Etiği Bağlamında Olağanüstü Dönemlerde Doğru Habercilik Paneli'nde yaptığı konuşmada haberciliğin tek amacının hakikat olması gerektiğini söyledi. "Türkiye, maksatlı yalan bilgiye, dezenformasyona dünyada en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyor" diyen Altun doğruluk ilkesinin, haberciliğin içinde kalan bir ilke olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen panele katılan Altun şunları söyledi:

"Yani bir haber, doğası gereği zaten doğru olmalıdır. Doğru değilse, bunun adı haber değildir. Habercilik de doğruluktan başka bir zeminde yapılmamalıdır. Doğruluk yoksa, yalan varsa, çarpıtma varsa, zaten bu yapılan habercilik değildir. Dolayısıyla doğruluk, başlıca medya etiği standartları ve basın ahlak ilkeleri açısından vazgeçilmez bir değerdir. Toplumun haber alma hakkını eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde karşılamak, ancak ve ancak doğrulukla yapılan habercilikle mümkündür. Bu ana ilkeyle birlikte, haberin birtakım teknik kurallarının, temel gerekliliklerinin olduğu hepimizin malumu."