Merdan Yanardağ: İYİ Parti hakkımdaki soruşturmayı fırsat olarak kullanmaya çalıştı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, televizyondaki "Abdullah Öcalan" açıklamaları sonrası AKP ve İYİP'liler tarafından hedef gösterilmiş, sonrasında da hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı.

İstanbul Silivri Cezaevi’ndeki tutukluluğunun üzerinden 38 gün geçen Yanardağ, Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın sorularını yanıtladı.

"Benim tutuklanmamın başka nedenlerinden biri bağımsız ve muhalif medyaya gözdağı vererek geri çekilmeye zorlamak ve topluma korku salarak sindirmeye çalışmaktır" diyen Yanardağ, "Tutuklama için gerekçe yapılan programda, AKP iktidarının iki yüzlü ve siyasal sahtekârlık kokan Kürt sorununa yaklaşımını tartışarak eleştirdim. Bir anlamda eleştirdiğim konuyla suçlanarak tutuklandım. Ortada tam anlamıyla bir hukuk komedisi bulunuyor. Düşünce ve ifade özgürlüğünün, mevcut anayasanın ağır bir ihlali söz konusu" şeklinde konuştu.

'İYİ Parti trollük yaptı'

Yanardağ İYİP'liler tarafından hedef gösterilmesiyle ilgiliyse şunları söyledi:

"İYİ Parti de benim hakkımda açılan soruşturmayı ülkenin demokrasi cephesinden kopmak ve iktidar havzasına kapağı atmak için bir fırsat olarak kullanmaya çalıştı. O nedenle utanç verici şekilde iktidarın ahlaksız trollerine katıldılar. Yüz kızartıcı şekilde trollük yaptılar. Bu olay kendi tarihinde de siyasal tarihe de medya tarihine de kara bir leke olarak geçecektir. Bunu unutmayacağız. Açık şekilde özür dilenmesi gerekiyor ama bunu beklemiyorum ve artık bir öneminin olduğunu sanmıyorum. Asıl dertleri 6’lı masayı devirmeye kalktıkları için eleştirmemizdi."