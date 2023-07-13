Merdan Yanardağ hakkında iddianame hazırlandı: Montaj ve kırpılmış videolar da dikkate alındı

Gazeteci Merdan Yanardağ, bir televizyon programındaki açıklamaları sonrası AKP ve İYİP'liler tarafından hedef gösterilmiş, sonrasında da hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı.

TELE1'in haberine göre, Silivri Cezaevi’nde günlerdir tutuklu bulunan Merdan Yanardağ hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yanardağ’ın 3713 sayılı TMK’nın 7/2-1.cümle, 7/2-2.cümle ve 5237 sayılı TCK’nın 215/1, 218/1 maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

İddianamede savcılık suçlamaya gerekçe olarak, Duran Kalkan’ın iki farklı açıklamasını gerekçe gösterdi. Kalkan ile Yanardağ’ın açıklamaları arasında savcılık paralellik kurmaya çalıştı. Savcılık, montaj ve kırpılmış videoları da delil olarak iddianamede sundu.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun açıklamalarını yorumladığı ve AKP’nin yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğunu anlattığı yayının ardından hedef gösterilmişti.

Hukuksuz tutuklamaya tepkiler sürerken, Dayanışma Meclisi de bir açıklama yayımladı ve dayanışma mesajlarını iletti. Açıklamada, "Sosyalistlerin, bu ülkenin üzerine çekirge sürüsü gibi çöken Cumhuriyet düşmanlarıyla, yürürlükteki adalet/yargı sisteminin bütün hukuksuzluklarıyla hesaplaşmadan bir yere gideceklerini sanıyorlarsa, büyük gaflet içindedirler!" denildi.