'Meral Akşener'in yardımcısı yeni parti kuracak' denilmişti, yanıt geldi

"İYİ Parti olmasa CHP, Cumhur İttifakı'ndan oy alamaz" diyen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren İYİP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddia edilmişti.

büyük ses getirdi. Yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlayan Ağıralioğlu, "İlk seçimde emaneti alacağız inşallah. İttifak ile ilgili olanlar dahil her şey algı ve iftira" dedi.

Gazeteci Arzu Erdoğral'a konuşan Ağıralioğlu, parti kuracağı iddialarını yalanladı.

Ağıralioğlu, “İyi Parti'yi kurduk, yerel yönetimleri kazandık. Şimdi ilk seçimde iktidar olmanın gayretindeyiz. Biz şu anda iktidar iddiası olan coşkulu bir partiyiz. İlk seçimde emaneti alacağız inşallah. İttifak ile ilgili olanlar dahil her şey algı ve iftira. Buralara kadar düşmesi iktidarın gerçekten çok sıkıştığının göstergesi” dedi.