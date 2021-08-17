Meral Akşener’e Bayburt’ta saldırı... 

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener Bayburt’ta esnaf ziyareti yaptı, bir kez daha provokatif saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. Akşener’in bir dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada içeri girmeye çalışanlara partililer müdahale edince arbede yaşandı.

Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Erdoğan 'daha neler olacak neler' demişti

İYİP Genel Başkanı Akşener, yaşanan sel felaketi sonrası gittiği Rize’de de benzer tarzda bir saldırı ile karşılaşmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Meral Akşener’in Rize ziyaretinde uğradığı saldırı sonrası, “Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler” demişti.