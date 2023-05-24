Meral Akşener'den Özdağ-Kılıçdaroğlu protokolüne ilk yorum

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi ile yürüttüğü görüşmelerin sonucunu ortak açıklamayla duyurdu. Açıklamada konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk tepki geldi. Memnun olduğunu dile getiren Akşener, Muharrem İnce'ye de çağrı yaptı.

Akşener şunları söyledi:

"Keşke Sinan Bey de gelseydi. Ümit Bey’in gelmesinde sakınca yok. Bugün protokol imzalanmasından çok memnun oldum. Muharrem Bey de gelsin"