Meral Akşener'den Erdoğan'a: Bitlere fısıldayan adam

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, 'Bitlere fısıldayan adamı durdurabilene aşk olsun…' dedi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "ahlak yoksunu" ve "suyu kaynadı" sözlerine yanıt verdi.

Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

Fedai oğlumuz ve nice atanamayan öğretmen kardeşimiz, maalesef, Sayın Erdoğan’ın gündemi ve öncelikleri arasında değil. Kendisi bambaşka konularla meşgul.

Mesela, son olarak, geçen haftaki grup toplantımızda, arkadaşlarının, ilçe ziyaretlerimize gönderdiği provakatörler için söylediklerimi, nedense üzerine alınmış. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde, kendisi bana “ahlak yoksunu” demişti.

Hızını alamayıp, dün de, artık suyumuzun kaynadığını söyleyip, bizi tehdit etti.

Bitlere fısıldayan adamı durdurabilene aşk olsun… Yalnız bu sefer, “Bağğyan” dememiş, “bu kadın” demiş.

Yani küçük de olsa, en azından bir ilerleme var. Bak Sayın Erdoğan; unutma bir gün, hepimizin suyu ısınacak.

Bir gün hepimiz, o teneşire uzanacağız. Biz, Allah’ın emri olan o güne hazırlıklıyız. Çünkü biz, ecelin, “ne bir nefes evvel, ne de bir nefes sonra” olduğuna, iman edenlerdeniz. Ama sen, kendine yazık ettin. Bu hallere düşmemeliydin.

Nereden nereye… Dün, Fırat’ın kenarında kaybolan kuzudan bile, sorumlu olacağına inanan Tayyip Erdoğan nerede; Bugün, rakibinin suyunu kaynatmakla tehdit eden, Tayyip Erdoğan nerede… Yazıklar olsun.

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