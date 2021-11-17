İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "ahlak yoksunu" ve "suyu kaynadı" sözlerine yanıt verdi.
Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şöyle konuştu:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Meral Akşener'den Erdoğan'a: Bitlere fısıldayan adam
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, 'Bitlere fısıldayan adamı durdurabilene aşk olsun…' dedi.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "ahlak yoksunu" ve "suyu kaynadı" sözlerine yanıt verdi.
Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şöyle konuştu: