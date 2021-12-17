Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin partiye mesaj gönderdi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İttifak kabul ederse adaylık konusunda, bundan onur duyarım" açıklamasına ilişkin partisine bir mesaj gönderdi.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, söz konusu mesajı köşesine taşıdı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

İYİ Parti’de “dil birliğinin sağlanması” maksadıyla gönderilen mesajda , “Meral Akşener’in Millet İttifakı konusunda hassasiyeti ve dikkati çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı dahil sorulara verilecek cevaplara” vurgu yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklamaları ile ilgili özel parti içi mesajda en çarpıcı cümleler şöyle:

“Tüm Genel Başkanların Cumhurbaşkanlığı gibi onurlu makama aday olmaları hakkıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi Millet İttifakı’nın adayının belirleneceği yer zamanı geldiğinde Genel Başkanların kuracağı masadır. Türkiye’nin 13’ncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın Genel Başkanlarının bir araya geleceği masada belli olacaktır. ”

Meral Akşener’in özel mesajının diğer çarpıcı bölümlerini ise şöyle özetleyebilirim:

“İYİ Parti olarak Millet İttifakı iktidarının, ucube sistem yüzünden önü tıkanan ülkemizin çıkış yolu olduğuna inanıyoruz. Milletin teveccühü ile Millet İttifakı adayının 13’ncü Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz.

İktidar ve medyasının Millet İttifakı adayının ilanı konusunda ısrarı siyasi bir kurnazlıktır. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.

Cumhur İttifakı temenni ötesinde kendi adayını ilan etmişse de bu siyasi tuzak işe yaramayacaktır.”