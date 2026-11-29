Menzil tarikatında "Gavs" olarak adlandırılan eski lider Abdülbaki Elhüseyni'nin ölümünün ardından oğulları Saki, Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasında başlayan iktidar ve servet kavgası, Türkiye'nin ardından Avrupa'daki mülklere de taşındı.

Yıllarca müritlerden toplanan bağışlarla büyüyen ve dev bir ticari ağa dönüşen tarikatın mal varlığı üzerindeki paylaşım mücadelesi, yurt dışındaki dergahlara ilişkin davalarla yeni bir boyut kazandı. Bu davalar arasında en dikkat çekici gerilim ise Hollanda'nın Rotterdam kentindeki dergahta yaşanıyor.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Rotterdam'da "Mualla Refah Vakfı" (Stichting Welzijn Mualla) adıyla faaliyet yürüten dergaha yönelik şubat ayından bu yana süren davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kardeşler arasındaki miras kavgasının taraflarından Mübarek Elhüseyni'nin "Vastgoed Erol B.V." adlı şirketi aracılığıyla 24 Kasım'da yaptığı başvuru üzerine, Rotterdam Mahkemesi'nin kararı kapsamında dergaha haciz konuldu ve bina mühürlendi.

Geriye dönük faizli kira istedi, borcu ikiye katladı

Rotterdam dergahına ilişkin yargı süreci, Mübarek Elhüseyni'nin 9 Ocak 2026'da yine "Vastgoed Erol B.V." şirketi üzerinden dergaha "geriye dönük faizli kira alımı" talebiyle mektup göndermesiyle başladı. Elhüseyni, söz konusu mektupta Hollanda Medeni Kanunu kapsamında kira bedelinin beş yıllık bir dönem için geriye dönük artırıldığını öne sürerek 33 bin 477 avro (yaklaşık 1 milyon 679 bin TL) ödeme yapılmasını istedi.

Sürecin yargıya taşınmasının ardından mahkeme, dergahtaki müritlerin "kiralananın maliki (ortak)" olmadığına hükmetti. Bu kararın ardından hamlesini büyüten Mübarek Elhüseyni, 8 Ağustos'ta geriye dönük kira borcu hesabında hata yapıldığını iddia ederek ikinci bir mektup gönderdi. Elhüseyni bu kez müritlerden toplam 64 bin 645 avro (yaklaşık 3 milyon 638 bin TL) tutarındaki borcu 14 gün içinde ödemelerini talep etti.

Tahliye durduruldu, mahkeme haciz kararı verdi

Müritlerin talep edilen tutarı ödeyememesi üzerine binanın kolluk kuvvetleri aracılığıyla tahliye edilmesi gündeme geldi. Ancak müritlerin tahliye işleminin durdurulması için mahkemeye başvurması sonucu tahliye gerçekleşmedi. Mahkeme, bu başvuru üzerine davanın esasına ilişkin karar çıkana kadar müritlerin binayı kullanabileceğini belirtti.

Buna karşın Rotterdam Mahkemesi'nin son haciz işlemine ilişkin gerekçesinde, daha önceki tebligatın yerine getirilmemesine dikkat çekildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davada verilen hükmün icra edilebilir ilk resmi nüshasına dayanılarak işlem yapılmıştır. Söz konusu icra edilebilir hüküm, 6 Şubat 2026 tarihli icra memuru tebligatıyla bildirilmiş ve aynı zamanda hükmün gereğinin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmesi emredilmiştir. Bu emrin hiç ya da bütünüyle yerine getirilmemesi nedeniyle taşınır mallara haciz konulmuştur."

Kavga Türkiye'de de sokaklara taşmıştı

Holdingleşen tarikatın milyarlarca liralık mal varlığı üzerindeki kavga, son olarak Türkiye'de de sokaklara yansımıştı.

Büyük ağabey Saki Elhüseyni'nin kontrolündeki Serhendi Vakfı çevreleri dergah ve medreselerin "şahsi miras" olarak paylaşılamayacağını ve vakıf malı olduğunu savunurken, Semerkand şemsiyesi altında kalan Mübarek ve Fettah Elhüseyni kanadı mülkler üzerinde doğrudan miras hakkı talep ediyor.

Mübarek Elhüseyni'nin geçtiğimiz günlerde Uşak ve Manisa'nın Alaşehir ilçesine yaptığı ziyaretler sırasında, Saki Elhüseyni'yi destekleyen tarikat mensupları "Ümmetin malını miras yaptınız" ve "Vakıflar kimsenin malı değildir" sloganlarıyla protesto düzenlemiş, taraflar arasındaki gerginliğe polis müdahale etmişti.

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