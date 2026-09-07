Menzil'in medrese açılışına AKP'li vekil, başkanlar ve devlet görevlileri katıldı

Devlet kurumlarıyla iç içe geçen cemaat ve tarikatların başında gelen, kamu kaynaklarıyla elde ettiği büyük sermaye gücünü elinde tutan Menzil Cemaati Siirt'te medrese ve türbe açılışı yaptı.

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ormanpınar köyünde inşa edilen cami, kuran kursu, medrese ve türbeden oluşan yerleşkenin açılışına AKP'li siyasetçilerin yanı sıra devlet kurumlarından da çok sayıda temsilci katıldı.

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Adına “Bilvanis Açılış Merasimi 2026” denilen törene AKP’lilerin yoğun ilgisinin yanısıra İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi ve müftülükten de katılanlar oldu.

Cemaatin faaliyetlerini sürdürdüğü Ormanpınar -eski adıyla Bilvanis- köyündeki açılışa katılan AKP Siirt Milletvekili Mervan Gül burada bir konuşma yaptı. Gül, açılışı yapılan yapıları "toplumun eğitim hayatına katkı sunan önemli hizmet merkezi" diye niteledi.

Açılışa AKP Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, AKP Siirt Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin, AKP Baykan İlçe Başkanı Cahit Gümüş, İl Genel Meclis Üyesi Abdülkerim Güncü, Veyselkarani Belde Başkanı Bedri Görgün ve Baykan İlçe Müftü Vekili Rauf Vural da katıldı.

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