Menzil şeyhi öldü, oğulları bölündü: Semerkand Vakfı ile bağının kalmadığını açıkladı

Menzil tarikatının ölen lideri Erol’un en büyük oğlu Muhammed Saki Erol, yeni kurduğu vakfın 'Semerkand Vakfı, Tümsiad, Beşir Derneği, Gençkon' kuruluşlarıyla bağının kalmadığını açıkladı.

Haber Merkezi

Menzil tarikatının lideri Abdülbaki Erol’un ölümünden sonra oğulları arasında başlayan kavga, bölünme ile sonuçlandı.

Yeni kurduğu Serhendi Vakfı ile devam edeceğini açıklayan Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki Erol, holdingleşen Semerkand Vakfı ile bir bağının kalmadığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Muhammed Saki Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli kardeşlerimiz, Serhendi Vakfı olarak aşağıda sivil toplum kuruluşları ile doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir bağımız kalmamıştır. Semerkand Vakfı, Tümsiad, Beşir Derneği, Gençkon."

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