Eski menzilci konuştu: 'Şeyhin bindiği arabayı, bastığı yeri öpen insanlar var'

9 yaşında, ailesi sebebiyle Menzil tarikatına giren eski menzilci M.O., “Şeyhin bindiği arabayı, bastığı yeri öpen var” derken siyasetle kurulan bağa dair “Bu dönem gibi bu kadar açık, aleni bir destek hatırlamıyorum. Farkında olmadan Erdoğan’ın müridleri olmuşlar” diye konuştu.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, eski menzilci M.O., tarikat liderinin varlığının normalin üzerinde kutsandığını anlatırken, “Bir şeyh var sürekli izliyor sizi gibi geliyor. Bir süre sonra Allah’tan korkmuyorsunuz şeyhten korkmaya başlıyorsunuz” diye konuştu.

Eski menzilci M.O., “Bu dönem gibi bu kadar açık, aleni bir destek hatırlamıyorum. Kesinlikle görmedim. Şeyhlerini kızdırmaktan daha çok Erdoğan’ı kızdırmaktan korkuyorlar. Farkında olmadan Erdoğan’ın müridleri olmuşlar” dedi.