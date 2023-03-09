Menzil Cemaati'nin evlerinde 1100 depremzede çocuğun bulunmasına ilişkin suç duyurusu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Menzil Cemaati köyünde 1100 depremzede çocuğun bulunduğunu" haberiyle ilgili suç duyurunda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 7 Mart tarihinde yaptığı "1915 çocuğun kayıt altına alındığı, 1613 çocuğun ailelere teslim edildiği" duyurusunun hatırlatıldığı dilekçede, "BirGün gazetesinde yer alan ve Buhara Evleri Twitter hesabından yapılan paylaşıma konu 1100 çocuğun Bakanlık açıklamasında yer almadığı görülmektedir" ifadelerine yer verildi.