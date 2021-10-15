Menemen'de eski vergi dairesi binası TÜGVA'ya verilmiş: 'Bu bonkörlüğü kabul etmiyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) İzmir’deki Menemen Vergi Dairesi'nin bedelsiz olarak tahsis edildiği ortaya çıkmıştı. Eğitim İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Sevda Ketenci, basın açıklaması düzenleyerek duruma tepki gösterdi.
9 Eylül Gazetesi'nden Didar Demirci'nin haberine göre, kamu kaynaklarının kamu kuruluşları için kullanılmasını her seferinde dile getirdiklerini hatırlatan Ketenci, "Üniversite öğrencileri Türkiye'nin dört bir yanında yurt bulamazken, öğrencilerimizin barınma sorunu hâlâ çözülmemişken, Menemen’de bir kamu binasının bedelsiz olarak TÜGVA’ya devredilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.
'MEB’in tarikat ve vakıflarla olan protokolü feshedilmesini talep ediyoruz'
Menemen ilçesinin İzmir’deki Bakırçay ve Katip Çelebi Üniversitelerine yakın olduğunu hatırlatan Ketenci şunları söyledi: