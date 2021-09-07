Menemen'de iş cinayeti: Belediye işçisi yaşamını yitirdi

İzmir'de Menemen Belediyesi temizlik işlerinde çalışan dört çocuk babası Yusuf Tümenci adlı işçi, atık topladığı traktörden düştü.

Sabah'ın haberine göre kaza sırasında traktörün lastiğinin altında kalan temizlik işçisi ağır yaralandı. Ağır yaralı işçi ambulansla Menemen Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tümenci doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tümenci'nin ölümü nedeniyle 99. Kurtuluş Şenlikleri kapsamındaki açılış ve konserler de iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.