Giresun'da iş cinayeti: İnşaattan düşen 60 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Giresun merkez Kapu Mahallesi Bekirpaşa Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında çalışan 60 yaşındaki Şahin Uzun , kalıp sökümü yaptığı sırada dengesini kaybederek binanın 6. katından cadde üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şahin Uzun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzun, hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.

Yurttaşlar, iş güvenliği önlemi alınmadan binada çalışma yapılmasına tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, inşaat sahibi S.T. de Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltına alındı.