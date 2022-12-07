Menderes Gündüz hakim karşısına çıkıyor: 'Katilden çok aileler yargılanıyor'

19 yaşındaki bisikletli Umut Gündüz'ü trafik kurallarını ihlal ederek alkollü şekilde kullandığı araçla arkadan çarparak katleden Çağdaş Şenyüz mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.
Anne Asuman Gündüz hakkında Çağdaş Şenyüz'ün şikayetiyle oğlunun katiline katil dediği için soruşturma açılmıştı. Soruşturmada Başsavcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.
Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz'e ise mahkemenin "iyi hal indirimi" kararına tepki gösterdiği sözleri nedeniyle dava açılmıştı. Mahkeme heyeti aileyi yargılamaya devam ediyor.
'Adalet bir gün herkese lazım olacak'
Baba Gündüz yurttaşları yarın yapılacak duruşmaya çağırdı. Menderes Gündüz "Katilden çok ailelerin yargılandığı hukuk sistemine boyun eğmiyoruz. Unutmayın adalet bir gün herkese lazım olacak" dedi.
Duruşma 8 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te, Ankara Sıhhiye'deki 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Katilden çok ailelerin yargılandığı hukuk sistemine boyun eğmiyoruz.