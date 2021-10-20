Memurların ek mesai 'zammı' belli oldu: Saat başı 30 kuruş

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde kamu emekçilerine saat başına ek mesai ücreti için 30 kuruş zam yapıldı.

Zamdan önce saat başına ek mesailerde 2 lira 40 kuruş fazla mesai alan kamu emekçileri, önümüzdeki sene "zamlı" haliyle 2 lira 70 kuruş alacak.

Açlık ve yoksulluk sınırının giderek arttığı, elektrik, doğalgaz, ve gıdaya gelen zam dikkate alındığında söz konusu 30 kuruşluk 'zam' emekçilerin tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet'e harcırah zammı

Öte yandan yeni zamlarla birlikte yurtiçi harcırahlarında da Cumhurbaşkanlığı yardımcılarına saatlik 100 lira ödeme yapılacakken en alt kademedeki kamu emekçisine 62 lira ödenecek. Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından sonra en çok zammı alanlar arasında da Meclis Genel Sekreteri, komuta kademeleri ve Diyanet İşleri yer alıyor. Diyanet İşleri'nde çalışan memurların günlük harcırahlarındaki saat başı ödeme miktarı da 92 liraya yükseliyor.