'Memura yüzde 5 az zam yapıldı'

TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 3,5 milyon memur ve 13,5 milyon emekliye yapılacak zam da belli oldu. Tüketici fiyatları Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,35 artış gösterdi. İşçi ve Bağ Kur emeklilerine yapılacak zam yasayla 6 aylık TÜFE oranında belirlendiği için yüzde 42,35 olarak uygulanacak. Ancak memurlar ve memur emeklileri için bir belirsizlik ve karmaşa söz konusu. Açıklanan oran yüzde 41,69 oldu.

BirGün yazarı ve sosyal politika uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik ise memur ve memur emeklilerine yapılması gereken toplam artışın yüzde 47 olması gerektiğini ve yüzde 41,7’lik hesaplamanın memur toplu sözleşmesine aykırı olduğunu söyledi. 6 aylık enflasyon 42,35 iken memur ve memur emeklisi zammının yüzde 41 civarında kalması tartışma yarattı.

Bilindiği gibi 6. dönem kamu görevlileri toplu sözleşmesine göre memurlara Ocak 2022’de yüzde 5 oranında zam yapıldı. Yine sözleşmeye göre Ocak-Haziran arasındaki enflasyon farkının 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere ücretlere eklenmesi gerekiyor. Bu enflasyon farkı eklendikten sonra ise memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarının temmuz ayında yüzde 7 artırılması gerekiyor. Çelik’e göre yüzde 42,35’lik 6 aylık enflasyondan Ocak 2022’de yapılan yüzde 5 zam düşülerek enflasyon farkının bulunması gerekiyor. Böylece enflasyon farkı yüzde 37,5 oluyor. yüzde 37,5’lik iyileştirme yapıldıktan sonra ise yüzde 7’lik temmuz ayı zammının uygulanması gerekiyor.

Kamuoyuna yansıyan hesaplamalar ise farklı yapılıyor. Memurlara Ocak 2022’de verilen yüzde 2,5’luk iyileştirme de enflasyondan düşülüyor. Böylece enflasyon farkı yüzde 34,85 olarak bulunuyor buna da yüzde 7 ilave ediliyor. Böylece 41,8 civarında bir orana ulaşılıyor. Prof. Çelik’e göre Ocak ayında yapılan 2,5 puanlık iyileştirme geri alınamaz. Bu refah payı olarak kalmalıdır. Bu toplu sözleşmenin gereğidir. AKP hükümeti Ocak 2022’de çıkardığı 7351 sayılı yasayla toplu sözleşmeyi değiştirmeye çalıştı. Eksik hesaplama bu yasaya dayanıyor. Yasa 2,5 puanlık iyileştirmenin eğri alınmasına olanak veriyor. Çelik’e göre toplu sözleşmeler yasa ile değiştirilemez. Bu nedenle toplu sözleşme hükmü uygulanmalı ve artış oranı yüzde 47 olmalı.

Memur maaşlarının eksik hesaplanmasının yaratacağı kayıp örneklendiğinde bir öğretmenin aylık kaybı 500 liraya yaklaşıyor.