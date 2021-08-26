Memura ve emekliye yüzde 5'lik zammı öven sendikanın genel başkanının aldığı maaş ortaya çıktı

AKP iktidarı ile Memur-Sen, kamu emekçileri ve emeklilerine verilecek zam oranında 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı üzerinde anlaştı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yapılan zammı övdü.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, düşük zamma destek veren Yalçın'ın sendikadan aldığı maaş ise tartışma konusu oldu. Yalçın'ın halen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı olarak 32 bin 115 lira aylık ücret aldığı, Ocak 2022'de de ücretinin 36 bin liraya yükseleceği bildirildi.

Ali Yalçın, bu konudaki soruyu yanıtsız bırakırken basın danışmanlığı ise başkan maaşının sendika tüzüğü ile belirlendiğini açıkladı. Memur-Sen tüzüğüne göre genel başkan, taban aylık katsayısının 7.000 rakamıyla çarpımı sonucu bulunan ücrete, yüzde 10 oranında eklenen miktarda net maaş alıyor. Yalçın, ayrıca Eğitim Bir-Sen Başkanı olarak da ücret alıyor.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız Yalçın'ın maaşının 32 bin 115 lira 80 kuruş olduğunu söylemişti.