Birlik Sendikası avukatları işçilere haklarını anlatmak için gönüllü oldu

Birlik Sendikası’nın bugün bir duyuru yaparak sendika avukatı Duygu Akcagöz'ün haftanın belli günlerinde sendika binasında işçilerin sorularını yanılayacağını belirtti.

Sendika yaptığı açıklamada "Haklarınızı ve işyerinde uğradığınız haksızlıklara karşı ne yapacağınızı öğrenmek için sendikamız avukatı Duygu Akcagöz her hafta, Cuma günleri 16.00-18.00, Cumartesi günleri 15.30-18.00 arasında Genel Merkez adresimizde olacaktır" dedi.

Duyuruda telefonla ya da yüz yüze sendika avukatına ulaşılabileceği belirtildi.

📢Sendikamıza sorabilirsiniz



🔴Haklarınızı ve işyerinde uğradığınız haksızlıklara karşı ne yapacağınızı öğrenmek için sendikamız avukatı Duygu Akcagöz



📅Her hafta,

Cuma günleri 16.00-18.00,

Cumartesi günleri 15.30-18.00 arasında

📍Genel Merkez adresimizde olacaktır. pic.twitter.com/azdIlyEtWy — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) August 25, 2021

'Gittikçe ağırlaşan çalışma şartları, pandemide tahammül edilemez boyutlara ulaştı'

Konuya ilişkin Avukat Duygu Akcagöz'le konuştuk. "Birlik Sendikası pandemi döneminde kendisine ulaşan işçi ve emekçilerle dayanışmayı hayata geçirmeye çalıştı. Avukatları ve uzmanları ile özel okul öğretmenlerine, avm emekçilerine, yazılımcılara, ofis çalışanlarına, market işçilerine her alanda dayanışma gösterdi" diyen Avukat Akcagöz, çünkü pandemi sürecinden ilk ve en çok etkilenenlerin işçiler olduğunu vurguladı.

Genel Merkez binasında sendika avukatı Duygu Akcagöz, işçilerin sorularını yanıtlamak için hazır bulunacak.

Avukat Duygu Akcagöz şöyle devam etti:

"Bu nedenle, pandemi öncesinde de varolan hükümet politikaları sebebiyle gittikçe ağırlaşan çalışma şartları, pandemide tahammül edilemez boyutlara ulaştı. Covid-19’un meslek hastalığı olmaktan çıkarılması, toplu iş sözleşmelerinde ücret indirimi talepleri, usulsüz alınan kısa çalışma ödenekleri ve ücretsiz izinlerle, gelirleri ve sosyal hak kalemlerine dayanan ücretleri düşürüldü. Sendikal faaliyetler yasaklanırken, işçi mücadelesi baskılandı."

'İşçilerin, emekçilerin kendisini yalnız hissetmemesi için...'

Yaşam koşulları ağırlaştırılan işçilerin çalışma yaşamındaki sorunlarının da aynı oranda arttığına dikkat çeken Akcagöz, "İşçi, emekçilerin haklarını korumak ve dayanışmayı büyütmek için bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmayı üye ve üyemiz olmayanları kapsayan bir çalışma yapmayı hedefledik" dedi. Sendikanın kurulduğu günden bugüne devam ettiği hukuki destek çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Avukat, şunları kaydetti:

"Son duyurumuzu, 1 Temmuz sonrası işçileri koruyan yasaların da çoğu işyerinde uygulanmaması, işe girişlerde imzalatılan sözleşmelerde işçilerin hiçbir hakkına yer verilmemesi ve işçilerin, emekçilerin kendisini yalnız hissetmemesi için yaptık."

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

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