Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda, mağdurları kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı belirlenen 14 şüpheliden 13’ü yakalandı.
Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Haber Merkezi
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Memur yapma vaadiyle dolandırdılar
Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonda yurttaşları 'memur yapma' vaadiyle dolandırdığı tespit edilen 13 kişi yakalandı.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda, mağdurları kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı belirlenen 14 şüpheliden 13’ü yakalandı.
Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: