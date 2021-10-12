Belediye adına iş ilanı açıp onlarca kişiyi dolandırdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 28 ilde 65 kişiyi sosyal medyada farklı belediyeler adına açtığı ilanlarla işe aldıracağı vaadiyle 58 bin 500 TL dolandırdığı belirlenen şüpheli Murat T.'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, şüphelinin, polisin takibine yakalanmamak için Whatsapp üzerinden görüşme sağladığı, kandırdığı kişilerden para toplayıp daha sonra da numaraları engellediği belirlendi.

Yaşadığı yer tespit edilen T., Seyhan'da gözaltına alındı.