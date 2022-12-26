Memur ve emekli zammına ilişkin yeni iddia

Asgari ücrete yüzde 54.66'lık zammın ardından emeklilerin yeni yıl zammı da 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Memur ve memur emeklileri 15 Ocak 2023'de, SSK emeklileri de 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş, aylıklarını alacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ta yer alan habere göre, en düşük emekli maaşı 5 bin liraya çıkarılacak. Söz konusu miktar 8 bin lira civarındaki açlık sınırının oldukça altında.

Yine Sabah'ın iddiasına göre, memur ve emekli maaşı, yüzde 35-45 arasında bir oranda artacak.