Memur-Sen'den zam açıklaması: Yerinde ise de kaybı karşılamaktan uzak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu çalışanlarına yapılan zamla ilgili yazılı açıklama yaptı.

En düşük devlet memuru maaşının 22 bin liraya yükseltildiğini anımsatan Yalçın, “Şimdilik skalaya dokunmadan sadece maaşlarda artışa gidildi. Bozulan ücret skalasından kaynaklı çalışma barışı sorunu devam ediyor. Sosyal diyalog mekanizmaları olan kurum idari kurulları, Kamu Personel Danışma Kurulu ve toplu sözleşme masası sorunların gerçek, kalıcı ve yapıcı çözüm adresleridir. Bu tarz düzenlemeleri toplu sözleşmeye ek protokolle yapalım, daha fazla stresi memurun üzerine yüklemeyelim” dedi.

Enflasyonun sabit gelirlilerin alım gücünü düşürdüğünü kaydeden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Kıyas peşinde değiliz, emeğimizin değerini başkalarının aldıklarıyla değil, işimizle ve alın terimizle ölçüyoruz. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ekonomik dinamikler, en çok ücretli kesimleri olumsuz etkiliyor. Çalışanların isimleri farklı olsa da soyadları aynıdır, emekçidir. Biz emeğimizin karşılığının peşindeyiz, maaş ya da ücret yarışı içinde değiliz. Son zamanlarda yapılan ücret artışları yerinde ise de kaybı karşılamaktan, alım gücünü ikame ve idame etmekten uzak.” (AA)