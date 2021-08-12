Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine ilk tepki: 'Teklifi kabul etmeyeceğiz'

Hükümet kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren zam teklifini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından memurlara yapılan ilk zam oranları 2022 için yüzde 1.ay için yüzde 5+ enflasyon farkı , ikinci ay için yüzde 6 enflasyon farkı , 2023 için ise birinci ay için yüzde 6 + enflasyon farkı ikinci ay için yüzde 6 + enflasyon farkı şeklinde oldu.

Bu teklif sonrası değerlendirme yapan AKP'ye yakınlığıyla bilinen memur sendikası Memur-Sen'in Başkanı Ali Yalçın yapılan zam tekliflerini kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Yalçın, "Rakamlar beklentimizi karşılamıyor." ifadelerini kullandı.

22 Ağustos itibarıyla görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak.

Memur-Sen hükümetten 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talebinde bulunmuştu.