Memur-Sen zam talebini açıkladı: '30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok'

Memur-Sen, yaklaşık 4 milyon kamu emekçisi ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği Toplu Sözleşme'ye dair taleplerini açıkladı. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, memur maaşının 30 binin altında olmamasını istedi.

"Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir" diyen Yalçın, "Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir" ifadesini kullandı.