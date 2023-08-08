Memur-Sen Başkanı: En düşük maaş 30 bin lira civarında olmalı

Memurların 2024 ve 2025'te alacağı maaş zammını belirleyecek olan toplu sözleşmelerde gelecek hafta kamu, zam teklifini sunacak. Memur-Sen ise masaya 2024 için 3’er aylık olmak üzere iki yıl için toplamda yüzde 110 zam teklifi ile masaya oturdu.

Teklifte 2024 için birinci üç ayda yüzde 25, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış yapılması bulunuyor. 2025 için ise birinci altı ayda yüzde 15, ikinci altı ayda yüzde 15 artış istenirken, her iki yıl için de yüzde 10 refah payı talep ediliyor. Kamu ise karşı teklifini getirecek.

Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Yalçın, hükümete sürecin enflasyon tahminleri üzerinden yürütülmemesi çağrısında bulundu. “Gelin süreci tahminler üzerin değil, gerçekler üzerinden yönetelim” diyen ve en düşük memur maaşının 30 bin lira olması gerektiğini belirten Yalçın, “Kamuda ücret skalası baştan aşağı gözden geçirilmeli. Aynı işi yapan memur-işçi kıyası kamuda çalışma huzurunu ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

Yalçın, Kamu İşveren Heyeti’nin teklifinin sonrasında kendi tavırlarını netleştireceklerinin de altını çizdi. Yalçın, “Kamu görevlilerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için toplu sözleşmede şimdiye kadar gösterilen usulün dışına çıkılması gerekiyor. Onun için geçmiş dönemlerden farklı olarak 3’er aylık dilimler halinde teklifimizi sunduk ve refah payı konusunda ısrarcıyız” diye konuştu.

1 Ağustos itibarıyla başlayan müzakerelerde 14 Ağustos itibarıyla da hükümet teklifini açıklayacak. 22 Ağustos’a kadar müzakereler devam edecek. Anlaşma sağlanamazsa da hakem heyeti süreci başlayacak. 23-25 Ağustos arası hakem kurulu başvuru süreci ve 26-31 Ağustos hakem kurulu süreci işletilecek.