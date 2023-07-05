Memur maaşına yapılan zam açıklandı

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "1 Temmuz itibarıyla memur maaşına enflasyon farkı dahil artışa ilave 8 bin 77 TL seyyanen zam olacak" dedi.

"Güler, "Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor" dedi.