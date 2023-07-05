DİSK-AR: En yoksul kesimin hissettiği enflasyon yüzde 84,7

DİSK-AR, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile çalışanların hissettiği arasında uçurum olduğunu belirtti. Verilere göre en yoksul yüzde 20'lik kesimin hissettiği gıda enflasyonu yüzde 84,7 seviyesinde.

DİSK-AR, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin rapor yayımladı. TÜİK verilerine göre TÜFE’deki değişimin 2023 Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 olarak gerçekleştiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK, Haziran 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 53,92 olarak açıkladı. Ancak TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon oranları farklı gelir gruplarının gerçeğini yansıtmıyor. Resmi ortalama enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir."

En yoksul kesimin enflasyonu, en zenginin hissettiğinin 2 katından fazla

DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, gıda enflasyonu ortalama yüzde 53,9 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 66,2 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 61,5 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 70,5, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 84,7 olarak gerçekleşti.

Dördüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 51,6 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 39,3 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 85 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 39 oranında kaldı. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.