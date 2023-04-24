Memleket Partisi'nin Zonguldak teşkilatında 15 günde yaklaşık 150 istifa

Seçim çalışmaları kapsamında bugün Zonguldak'a giden cumhurbaşanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinden yapılan istifa haberleri ile karşılaştı.

Duvar'ın haberine göre; Zonguldak 5'inci sıra milletvekili adayı Cem Saygı'nın sosyal medyada gündem olan dans videosu ve Zonguldak 1'inci sıra milletvekili adayı Özkan Yağcı'nın Almanya'da yaşıyor olmasından kaynaklı rahatsızlıklardan dolayı son 15 günde Memleket Partisi'nin Zonguldak teşkilatından yaklaşık 150 kişi istifa etti.

Öte yandan bugün yapılan karşılamaya katılmayan eski Memleket Partisi Zonguldak İl Başkanı ve ikinci sıra adayı Mukadder Yalçın, "Beşinci sıra adayımızın dans videosu sonrası birçok arkadaşımız istifa etti. Yaklaşık bir yıldır emek harcayan arkadaşlarımız birinci sıraya Almanya'dan aday gösterilince tepki amacıyla istifa etti. Son 15 günde Memleket Partisi Zonguldak teşkilatından yaklaşık 150 kişinin istifasını sundu" dedi.