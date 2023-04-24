Devrimcilere idam cezası veren hakim Memleket Partisi listelerinde!

14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listelerine kesinlik kazandıran siyasi partiler arasındaki aday tartışmaları, Memleket Partisi Ankara adayının “geçmişinin” gündeme gelmesinin ardından yeniden hareketlilik kazandı.

Millet İttifakı kontenjanından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP listelerinden aday olarak gösterilmesini sert sözlerle eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, devrimcilere idam cezası yağdıran ağır ceza hakimini aday yaptığı ortaya çıktı.

Ergin’in CHP listelerinden aday olarak gösterilmesi tartışmalarının ardından konuşan İnce, “Bu Suriyelileri başımıza Davutoğlu bela etmedi mi? Onlarla mı kurtaracak şimdi? Bu kardeşiniz Silivri zindanlarının önünde bu ülkenin ordusunu savunurken Sadullah Ergin Adalet Bakanı idi. Hem de nereye koymuşlar, Çankaya'ya. Utanmazlıkta zirve yapmışlar” ifadelerini kullanmıştı.

BirGün'ün haberine göre İnce’nin aday olarak gösterdiği tartışmalı isim Mehmet Berber.

Berber, Ankara İkinci Bölge, ikinci sıradan aday olarak gösterildi.

Daha önce Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevli olan Berber, 12 Eylül döneminde Devrimci Yol davasında onlarca sanığa defalarca kez idam ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verdi. Berber, kariyeri boyunca çok sayıda 18 yaşından küçük devrimciye de neredeyse yaşları kadar cezalar verdi.