Memleket Partisi'nden 'ikinci tur' yorumu: 'Biz söyledik, siz dinlemediniz'

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yurttaşlar 13. Cumhurbaşkanı’nı ve TBMM 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için dün sandık başına gitti.

Yüksek oranda katılımla gerçekleştirilen seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı 26 milyon 340 bin 902 oyla 322 vekil, Millet İttifakı ise 18 milyon 807 bin 971 oyla 212 vekil çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı son verilere göre ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sinan Oğan yüzde 5,20 oy aldı.

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz söyledik, siz dinlemediniz” ifadelerini kullandı.